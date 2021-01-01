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Dimensity 900 против Dimensity 720

Dimensity 900
VS
Dimensity 720
Dimensity 900
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 291K
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Dimensity 720

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900 +68%
487978
Dimensity 720
291279
CPU - 94712
GPU - 72127
Memory - 67407
UX - 56445
Total score 487978 291279

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 41 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 43 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 30 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков - 48
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Июль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877 MT6853V
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт MediaTek Dimensity 720

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Комментарии

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