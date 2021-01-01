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Dimensity 900 против Dimensity 820

Dimensity 900
VS
Dimensity 820
Dimensity 900
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 900 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 820 (Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 409K
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
Dimensity 820

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900 +19%
487978
Dimensity 820
409147
CPU - 123377
GPU - 121344
Memory - 78912
UX - 69403
Total score 487978 409147

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 46 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 55 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 58 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi 10X Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC5
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU - 650 МГц
Вычислительных блоков 4 5
Шейдерных блоков - 80
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.0
Версия DirectX - 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877 MT6875
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 Сайт MediaTek Dimensity 820

Опрос

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11 (84.6%)
2 (15.4%)
Всего проголосовало: 13

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Комментарии

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