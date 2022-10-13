Dimensity 9000 Plus против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 Plus (Mali-G710 MC10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000 Plus
- Имеет на 2 ядра больше
- На 17% выше пропускная способность памяти (60 против 51.2 Гбит/с)
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 1142K vs 956K
Преимущества Apple A16 Bionic
- На 8% выше частота процессора (3460 против 3200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|291317
|242019
|GPU
|430867
|407261
|Memory
|218270
|167432
|UX
|206140
|145864
|Total score
|1142627
|956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1329
A16 Bionic +40%
1861
Multi-Core Score
4333
A16 Bionic +20%
5198
3DMark
|Stability
|85%
|78%
|Graphics test
|57 FPS
|59 FPS
|Score
|9570
|9856
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 Plus и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|3.5 МБ
|24 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710 MC10
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Вычислительных блоков
|10
|6
|Шейдерных блоков
|512
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3750 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000 Plus
|-
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