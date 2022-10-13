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Dimensity 9000 Plus против A16 Bionic

Dimensity 9000 Plus
VS
A16 Bionic
Dimensity 9000 Plus
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 Plus (Mali-G710 MC10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000 Plus
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше пропускная способность памяти (60 против 51.2 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 1142K vs 956K
Преимущества Apple A16 Bionic
  • На 8% выше частота процессора (3460 против 3200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000 Plus
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 Plus +19%
1142627
A16 Bionic
956255
CPU 291317 242019
GPU 430867 407261
Memory 218270 167432
UX 206140 145864
Total score 1142627 956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 85% 78%
Graphics test 57 FPS 59 FPS
Score 9570 9856

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 Plus и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 1024 КБ 256 КБ
Кэш L2 3.5 МБ 24 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MC10 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Вычислительных блоков 10 6
Шейдерных блоков 512 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Plus -

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Комментарии

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... 13 октября 2022 09:08
Почему у Dimensity 9000 Plus частота памяти чуть ли не в два раза меньше (3750 МГц против 6400 МГц), если тип памяти новее-лучше?
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Бодя 26 октября 2022 16:19
потому что эппл разогнала память в щи, чтобы сэкономить и не отставать от конкурентов.
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