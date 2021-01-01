Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 9000 vs A14 Bionic – что лучше?

Dimensity 9000 против A14 Bionic

Dimensity 9000
VS
A14 Bionic
Dimensity 9000
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 (Mali Mali-G710) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 41% выше пропускная способность памяти (60 против 42.7 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 1019K vs 720K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +42%
1019919
A14 Bionic
720321
CPU 256987 185620
GPU 393810 285864
Memory 186890 111321
UX 179801 135642
Total score 1019919 720321
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9000
1277
A14 Bionic +25%
1602
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +5%
4334
A14 Bionic
4125
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 3050 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali Mali-G710 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 10 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3750 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
10 (76.9%)
3 (23.1%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Dimensity 9000 vs Snapdragon 870
2. Dimensity 9000 vs Dimensity 1200
3. Dimensity 9000 vs Exynos 2100
4. Dimensity 9000 vs Google Tensor
5. A14 Bionic vs Snapdragon 865
6. A14 Bionic vs Helio G95
7. A14 Bionic vs A13 Bionic
8. A14 Bionic vs Dimensity 1200
9. A14 Bionic vs Snapdragon 865 Plus
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A14 Bionic с Dimensity 9000, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры