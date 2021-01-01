Dimensity 9000 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 (Mali Mali-G710) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
84
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
93
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- На 41% выше пропускная способность памяти (60 против 42.7 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 1019K vs 720K
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|256987
|185620
|GPU
|393810
|285864
|Memory
|186890
|111321
|UX
|179801
|135642
|Total score
|1019919
|720321
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1277
A14 Bionic +25%
1602
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +5%
4334
4125
|Image compression
|-
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|33.7 images/s
|Speech recognition
|-
|95.65 words/s
|Machine learning
|-
|95.8 images/s
|Camera shooting
|-
|38.45 images/s
|HTML 5
|-
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1060 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3050 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali Mali-G710
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3750 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
|-
Опрос
10 (76.9%)
3 (23.1%)
Всего проголосовало: 13