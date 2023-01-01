Dimensity 9000 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 (Mali-G710 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- Имеет на 2 ядра больше
- На 17% выше пропускная способность памяти (60 против 51.2 Гбит/с)
Преимущества Apple A17 Pro
- Выше частота графического ускорителя (на 64%)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1076K
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- На 24% выше частота процессора (3780 против 3050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|347567
|373446
|GPU
|300204
|579682
|Memory
|202823
|283791
|UX
|230541
|341416
|Total score
|1076825
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
1582
A17 Pro +85%
2934
Multi-Core Score
4167
A17 Pro +77%
7374
|Asset compression
|137.6 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|122.4 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|168.9 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|104.6 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|137.7 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|12.5 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|41.5 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|4.33 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|90%
|-
|Graphics test
|48 FPS
|-
|Score
|8031
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3050 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|16 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|-
|19 млрд.
|TDP
|4 Вт
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710 MP10
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Valhall 3rd gen
|Apple GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|6
|Шейдерных блоков
|96
|128
|Всего шейдеров
|960
|768
|FLOPS
|1632 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3750 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|-
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7000 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
|-
Опрос
7 (53.8%)
6 (46.2%)
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