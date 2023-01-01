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Dimensity 9000 против A17 Pro

Dimensity 9000
VS
A17 Pro
Dimensity 9000
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 (Mali-G710 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше пропускная способность памяти (60 против 51.2 Гбит/с)
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1076K
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 24% выше частота процессора (3780 против 3050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000
1076825
A17 Pro +46%
1568646
CPU 347567 373446
GPU 300204 579682
Memory 202823 283791
UX 230541 341416
Total score 1076825 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9000
1582
A17 Pro +85%
2934
Multi-Core Score
Dimensity 9000
4167
A17 Pro +77%
7374
Asset compression 137.6 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 122.4 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 168.9 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 104.6 images/sec 173.5 images/sec
HDR 137.7 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 12.5 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 41.5 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.33 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Dimensity 9000
4668
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9000
8031
A17 Pro
н/д
Stability 90% -
Graphics test 48 FPS -
Score 8031 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 3050 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 4 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MP10 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 3rd gen Apple GPU
Частота GPU 850 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 10 6
Шейдерных блоков 96 128
Всего шейдеров 960 768
FLOPS 1632 Гфлопс 2147.2 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7000 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 APL1V02
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 -

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