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Dimensity 9000 против Tensor G2

Dimensity 9000
VS
Tensor G2
Dimensity 9000
Tensor G2

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 4 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 999K vs 747K
  • На 7% выше частота процессора (3050 против 2850 МГц)
Преимущества Google Tensor G2
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Tensor G2

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +34%
999900
Tensor G2
747935
CPU 257778 203616
GPU 400071 295372
Memory 156049 108654
UX 188263 142235
Total score 999900 747935
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9000 +19%
1259
Tensor G2
1055
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +33%
4285
Tensor G2
3212

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9000 +26%
8054
Tensor G2
6409
Stability 88% 68%
Graphics test 48 FPS 38 FPS
Score 8054 6409

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Tensor G2

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv9-A -
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ -
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 Mali-G710 MP7
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 10 7
Шейдерных блоков 512 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Next-gen Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 -

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