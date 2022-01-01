Dimensity 9000 против Tensor G2
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
79
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
92
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
86
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 999K vs 747K
- На 7% выше частота процессора (3050 против 2850 МГц)
Преимущества Google Tensor G2
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|257778
|203616
|GPU
|400071
|295372
|Memory
|156049
|108654
|UX
|188263
|142235
|Total score
|999900
|747935
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 9000 +19%
1259
1055
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +33%
4285
3212
3DMark
|Stability
|88%
|68%
|Graphics test
|48 FPS
|38 FPS
|Score
|8054
|6409
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Tensor G2
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|-
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710
|Mali-G710 MP7
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|7
|Шейдерных блоков
|512
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3750 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 24 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Next-gen Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
|-
Опрос
9 (81.8%)
2 (18.2%)
Всего проголосовало: 11