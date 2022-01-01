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Dimensity 9000 против Kirin 9000

Dimensity 9000
VS
Kirin 9000
Dimensity 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 36% выше пропускная способность памяти (60 против 44 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 1014K vs 756K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Kirin 9000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +34%
1014862
Kirin 9000
756990
CPU 257633 194527
GPU 392328 280796
Memory 188783 146761
UX 183037 140303
Total score 1014862 756990
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9000 +21%
1263
Kirin 9000
1045
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +16%
4260
Kirin 9000
3682

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 56%
Graphics test - 36 FPS
Score - 6036

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 81 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 58 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall 3 Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 10 24
Шейдерных блоков - 384
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 8K при 24FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 24FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт HiSilicon Kirin 9000

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