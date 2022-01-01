Dimensity 9000 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
82
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
84
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- На 36% выше пропускная способность памяти (60 против 44 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 1014K vs 756K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|257633
|194527
|GPU
|392328
|280796
|Memory
|188783
|146761
|UX
|183037
|140303
|Total score
|1014862
|756990
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 9000 +21%
1263
1045
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +16%
4260
3682
3DMark
|Stability
|-
|56%
|Graphics test
|-
|36 FPS
|Score
|-
|6036
Игры
|PUBG Mobile
|-
|81 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|24
|Шейдерных блоков
|-
|384
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|8K при 24FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 24FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
|Сайт HiSilicon Kirin 9000
Опрос
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