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Dimensity 9000 против Kirin 9000E

Dimensity 9000
VS
Kirin 9000E
Dimensity 9000
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710 MP10) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 36% выше пропускная способность памяти (60 против 44 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 1000K vs 723K
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Kirin 9000E

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +38%
1000128
Kirin 9000E
723894
CPU 257778 -
GPU 400071 -
Memory 156049 -
UX 188263 -
Total score 1000128 723894
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9000 +20%
1270
Kirin 9000E
1060
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +14%
4265
Kirin 9000E
3753

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9000 +42%
8040
Kirin 9000E
5679
Stability 90% 50%
Graphics test 48 FPS 34 FPS
Score 8040 5679

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MP10 Mali-G78 MP22
Архитектура Valhall 3 Valhall 2
Частота GPU 850 МГц 759 МГц
Вычислительных блоков 10 22
Шейдерных блоков 512 352
FLOPS 1648 Гфлопс 2137 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7000 Мбит/с До 4600 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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