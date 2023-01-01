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Dimensity 9000 против Dimensity 1080

Dimensity 9000
VS
Dimensity 1080
Dimensity 9000
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 9 – 1009K vs 530K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (3050 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +90%
1009498
Dimensity 1080
530434
CPU 257778 142334
GPU 400071 140609
Memory 156049 108237
UX 188263 139021
Total score 1009498 530434
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9000 +252%
8044
Dimensity 1080
2287
Stability 90% 99%
Graphics test 48 FPS 13 FPS
Score 8044 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 3 Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 10 4
Шейдерных блоков 512 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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