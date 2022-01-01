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Dimensity 9000 против Dimensity 1100

Dimensity 9000
VS
Dimensity 1100
Dimensity 9000
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 1014K vs 663K
  • На 17% выше частота процессора (3050 против 2600 МГц)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +53%
1014862
Dimensity 1100
663202
CPU 257633 175383
GPU 392328 231154
Memory 188783 118538
UX 183037 140457
Total score 1014862 663202
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 180.5 Mpixels/s
Face detection - 29.35 images/s
Speech recognition - 51.5 words/s
Machine learning - 57.15 images/s
Camera shooting - 36.75 images/s
HTML 5 - 3.91 Mnodes/s
SQLite - 1010.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 23 FPS
Score - 3981

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 48 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 10 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3750 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек -
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 24FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 24FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Январь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 MT6891Z/CZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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