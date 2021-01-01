Dimensity 9000 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali Mali-G710) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 1015K vs 674K
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|170589
|GPU
|-
|233643
|Memory
|-
|118786
|UX
|-
|145445
|Total score
|1015677
|674449
GeekBench 5
Single-Core Score
976
Multi-Core Score
3346
|Image compression
|-
|171.75 Mpixels/s
|Face detection
|-
|32.25 images/s
|Speech recognition
|-
|51.5 words/s
|Machine learning
|-
|51.65 images/s
|Camera shooting
|-
|27.35 images/s
|HTML 5
|-
|3.76 Mnodes/s
|SQLite
|-
|931.9 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|68 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|71 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|88 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 1.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali Mali-G710
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|9
|Шейдерных блоков
|-
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3750 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|-
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|MT6893
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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