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Dimensity 9000 против Dimensity 8050

Dimensity 9000
VS
Dimensity 8050
Dimensity 9000
Dimensity 8050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710 MP10) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 76% выше пропускная способность памяти (60 против 34.1 Гбит/с)
  • Показывает на 68% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 997K vs 684K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Dimensity 8050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +46%
997722
Dimensity 8050
684607
CPU 257778 -
GPU 400071 -
Memory 156049 -
UX 188263 -
Total score 997722 684607
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 90% -
Graphics test 48 FPS -
Score 8033 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 8050

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MP10 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 10 9
Шейдерных блоков 512 144
FLOPS 1648 Гфлопс 980 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 570
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7000 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Май 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6983 MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт MediaTek Dimensity 8050

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