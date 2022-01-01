Dimensity 9000 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- На 6 МБ больше кэша третьего уровня
- В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 997K vs 389K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 27% выше частота процессора (3050 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|257778
|114509
|GPU
|400071
|89255
|Memory
|156049
|77131
|UX
|188263
|112028
|Total score
|997666
|389622
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 9000 +102%
1260
623
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +124%
4252
1902
3DMark
|Stability
|85%
|99%
|Graphics test
|48 FPS
|7 FPS
|Score
|8040
|1228
Игры
|PUBG Mobile
|-
|77 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|37 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|3.5 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|4 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|2
|Шейдерных блоков
|512
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Август 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MT6983
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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