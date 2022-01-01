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Dimensity 9000 против Dimensity 810

Dimensity 9000
VS
Dimensity 810
Dimensity 9000
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali-G710) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 6 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 997K vs 389K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (3050 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +156%
997666
Dimensity 810
389622
CPU 257778 114509
GPU 400071 89255
Memory 156049 77131
UX 188263 112028
Total score 997666 389622
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9000 +102%
1260
Dimensity 810
623
Multi-Core Score
Dimensity 9000 +124%
4252
Dimensity 810
1902

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9000 +555%
8040
Dimensity 810
1228
Stability 85% 99%
Graphics test 48 FPS 7 FPS
Score 8040 1228

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 56 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 37 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L1 1024 КБ 512 КБ
Кэш L2 3.5 МБ 1 МБ
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 4 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 10 2
Шейдерных блоков 512 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6983 MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Сайт MediaTek Dimensity 810

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