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Dimensity 920 против A10 Fusion

Dimensity 920
VS
A10 Fusion
Dimensity 920
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Показывает в 5.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 306K
  • На 7% выше частота процессора (2500 против 2340 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
A10 Fusion

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +61%
494581
A10 Fusion
306369
CPU 140903 94017
GPU 130936 97270
Memory 87380 40393
UX 132631 72866
Total score 494581 306369
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 920 +82%
2592
A10 Fusion
1423
Image compression - 65.95 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 27.5 words/s
Machine learning - 29.55 images/s
Camera shooting - 15.3 images/s
HTML 5 - 1.83 Mnodes/s
SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 920
2295
A10 Fusion +13%
2585
Stability 99% 62%
Graphics test 13 FPS 15 FPS
Score 2295 2585

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 64 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[High]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 68 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 46 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 53 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2500 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 16 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 3.3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 PowerVR GT7600
Архитектура Valhall 2 Rogue
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 64 196
FLOPS 684 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -

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