Dimensity 920 против A10 Fusion VS Dimensity 920 A10 Fusion Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 920 Показывает в 5.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)

Более новый - выпущен на 4 года позже

Имеет на 4 ядра больше

Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 306K

На 7% выше частота процессора (2500 против 2340 МГц)

Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A10 Fusion На 2 МБ больше кэша третьего уровня

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 920 +61% 494581 A10 Fusion 306369 CPU 140903 94017 GPU 130936 97270 Memory 87380 40393 UX 132631 72866 Total score 494581 306369 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 920 +2% 797 A10 Fusion 780 Multi-Core Score Dimensity 920 +82% 2592 A10 Fusion 1423 Image compression - 65.95 Mpixels/s Face detection - 12.5 images/s Speech recognition - 27.5 words/s Machine learning - 29.55 images/s Camera shooting - 15.3 images/s HTML 5 - 1.83 Mnodes/s SQLite - 426.85 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 920 2295 A10 Fusion +13% 2585 Stability 99% 62% Graphics test 13 FPS 15 FPS Score 2295 2585

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 64 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 59 FPS

[High] - Fortnite 27 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 68 FPS

[Medium] - World of Tanks Blitz 59 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 46 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 53 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme 9 Pro Plus

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A10 Fusion

Центральный процессор Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.34 ГГц – Hurricane

2x 1.05 ГГц – Zephyr Количество ядер 8 4 Частота 2500 МГц 2340 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 3 МБ Кэш L3 2 МБ 4 МБ Техпроцесс 6 нм 16 нм Количество транзисторов 12 млрд. 3.3 млрд. TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MC4 PowerVR GT7600 Архитектура Valhall 2 Rogue Частота GPU 950 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 4 6 Шейдерных блоков 64 196 FLOPS 684 Гфлопс 115 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит - Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Нет Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем - Qualcomm MDM9645M Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 4.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2016 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6877T - Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -