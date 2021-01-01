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Dimensity 920 против A11 Bionic

Dimensity 920
VS
A11 Bionic
Dimensity 920
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • На 48% выше пропускная способность памяти (22.07 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 340K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2500 против 2390 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +45%
494517
A11 Bionic
340732
CPU 139277 93221
GPU 128453 111388
Memory 96272 59189
UX 134315 82458
Total score 494517 340732
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 920
787
A11 Bionic +17%
917
Multi-Core Score
Dimensity 920 +12%
2570
A11 Bionic
2297
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 4.3 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T APL1W72
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -

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Комментарии

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