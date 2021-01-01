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Dimensity 920 против A12 Bionic

Dimensity 920
VS
A12 Bionic
Dimensity 920
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12 Bionic
  • На 55% выше пропускная способность памяти (34.1 против 22.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920
494517
A12 Bionic +2%
505281
CPU 139277 132036
GPU 128453 188351
Memory 96272 77046
UX 134315 112735
Total score 494517 505281
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 920
787
A12 Bionic +40%
1098
Multi-Core Score
Dimensity 920
2570
A12 Bionic +12%
2882
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 6.9 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 950 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T APL1W81
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -

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Комментарии

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