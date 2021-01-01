Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 920 vs A14 Bionic – что лучше?

Dimensity 920 против A14 Bionic

Dimensity 920
VS
A14 Bionic
Dimensity 920
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Apple A14 Bionic
  • На 93% выше пропускная способность памяти (42.7 против 22.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 9 – 709K vs 494K
  • На 24% выше частота процессора (3100 против 2500 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920
494517
A14 Bionic +43%
709241
CPU 139277 185620
GPU 128453 285864
Memory 96272 111321
UX 134315 135642
Total score 494517 709241
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 920
787
A14 Bionic +100%
1577
Multi-Core Score
Dimensity 920
2570
A14 Bionic +60%
4112
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 11.8 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dimensity 920 vs Dimensity 800U
2. Dimensity 920 vs Snapdragon 750G
3. Dimensity 920 vs Snapdragon 778G
4. Dimensity 920 vs Snapdragon 780G
5. Dimensity 920 vs Dimensity 1000
6. A14 Bionic vs Snapdragon 865
7. A14 Bionic vs Helio G95
8. A14 Bionic vs A13 Bionic
9. A14 Bionic vs Dimensity 1200
10. A14 Bionic vs Snapdragon 865 Plus

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A14 Bionic с Dimensity 920, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры