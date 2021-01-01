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Dimensity 920 против Kirin 820

Dimensity 920
VS
Kirin 820
Dimensity 920
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 489K vs 372K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • На 6% выше частота процессора (2500 против 2360 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества HiSilicon Kirin 820
  • На 44% выше пропускная способность памяти (31.78 против 22.07 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Kirin 820

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +32%
489626
Kirin 820
372225
CPU - 130435
GPU - 116461
Memory - 70562
UX - 62183
Total score 489626 372225
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 920 +24%
784
Kirin 820
633
Multi-Core Score
Dimensity 920 +5%
2570
Kirin 820
2449

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 33 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 57 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor X10
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MP6
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 60 96
FLOPS - 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 -

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Комментарии

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