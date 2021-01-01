Dimensity 920 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
83
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 719K vs 494K
- На 25% выше частота процессора (3130 против 2500 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|139277
|187157
|GPU
|128453
|266823
|Memory
|96272
|131949
|UX
|134315
|136499
|Total score
|494517
|719179
GeekBench 5
Single-Core Score
787
Kirin 9000 +31%
1029
Multi-Core Score
2570
Kirin 9000 +42%
3657
Игры
|PUBG Mobile
|-
|81 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2500 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|15.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|24
|Шейдерных блоков
|64
|384
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 22.07 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877T
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 920
|Сайт HiSilicon Kirin 9000
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1