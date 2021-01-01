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Dimensity 920 против Kirin 9000

Dimensity 920
VS
Kirin 9000
Dimensity 920
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 22.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 719K vs 494K
  • На 25% выше частота процессора (3130 против 2500 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Kirin 9000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920
494517
Kirin 9000 +45%
719179
CPU 139277 187157
GPU 128453 266823
Memory 96272 131949
UX 134315 136499
Total score 494517 719179
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 920
787
Kirin 9000 +31%
1029
Multi-Core Score
Dimensity 920
2570
Kirin 9000 +42%
3657

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 81 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 58 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов 12 млрд. 15.3 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 4 24
Шейдерных блоков 64 384
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт HiSilicon Kirin 9000

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Комментарии

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