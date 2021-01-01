Dimensity 920 против Kirin 990 (5G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- На 44% выше пропускная способность памяти (31.78 против 22.07 Гбит/с)
- На 14% выше частота процессора (2860 против 2500 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|154284
|GPU
|-
|174684
|Memory
|-
|100370
|UX
|-
|70979
|Total score
|489626
|490307
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 920 +3%
784
758
Multi-Core Score
2570
Kirin 990 (5G) +19%
3063
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|30 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor 30 Pro Plus
1200 x 2640
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Kirin 990 (5G)
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2500 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|8 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Valhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|700 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|16
|Шейдерных блоков
|60
|256
|FLOPS
|-
|896 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 22.07 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 2300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 920
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
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