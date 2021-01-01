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Dimensity 920 против Dimensity 1000

Dimensity 920
VS
Dimensity 1000
Dimensity 920
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 435K
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • На 35% выше пропускная способность памяти (29.87 против 22.07 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +14%
494517
Dimensity 1000
435323
CPU 139277 141266
GPU 128453 146104
Memory 96272 84463
UX 134315 69537
Total score 494517 435323
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 920
2570
Dimensity 1000 +11%
2857

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G77 MP9
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 64 144
FLOPS - 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877T MT6889
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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