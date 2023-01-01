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Dimensity 920 против Dimensity 6080

Dimensity 920
VS
Dimensity 6080
Dimensity 920
Dimensity 6080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 501K vs 405K
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Dimensity 6080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +24%
501398
Dimensity 6080
405048
CPU 137440 -
GPU 139027 -
Memory 96443 -
UX 128980 -
Total score 501398 405048
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 920 +14%
2271
Dimensity 6080
1990

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 12 FPS -
Score 2125 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 64 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[High]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 68 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 46 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 53 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 6080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Количество транзисторов 10 млрд. -
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 684 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Июнь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877T MT6833GP
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт MediaTek Dimensity 6080

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