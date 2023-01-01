Dimensity 920 против Dimensity 6080 VS Dimensity 920 Dimensity 6080 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 920 В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)

В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с) Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 501K vs 405K Преимущества MediaTek Dimensity 6080 Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 920 +24% 501398 Dimensity 6080 405048 CPU 137440 - GPU 139027 - Memory 96443 - UX 128980 - Total score 501398 405048 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 920 +8% 805 Dimensity 6080 744 Multi-Core Score Dimensity 920 +14% 2271 Dimensity 6080 1990

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 920 2125 Dimensity 6080 н/д Stability 99% - Graphics test 12 FPS - Score 2125 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 64 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 59 FPS

[High] - Fortnite 27 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 68 FPS

[Medium] - World of Tanks Blitz 59 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 46 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 53 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme 9 Pro Plus

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 6080

Центральный процессор Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2500 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L1 - 512 КБ Кэш L2 - 1 МБ Кэш L3 2 МБ 2 МБ Техпроцесс 6 нм 6 нм Количество транзисторов 10 млрд. - TDP 4 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall 2 Valhall Частота GPU 950 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 4 2 Шейдерных блоков 64 32 FLOPS 684 Гфлопс 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Август 2021 года Июнь 2023 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели MT6877T MT6833GP Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт MediaTek Dimensity 6080