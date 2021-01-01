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Dimensity 920 против Dimensity 720

Dimensity 920
VS
Dimensity 720
Dimensity 920
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 335K
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц)
  • На 29% выше пропускная способность памяти (22.07 против 17.07 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Dimensity 720

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +47%
494517
Dimensity 720
335282
CPU 139277 98500
GPU 128453 80205
Memory 96272 73676
UX 134315 85796
Total score 494517 335282
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 920 +53%
2570
Dimensity 720
1683
Image compression - 98.25 Mpixels/s
Face detection - 14.65 images/s
Speech recognition - 31.95 words/s
Machine learning - 27.45 images/s
Camera shooting - 14.85 images/s
HTML 5 - 2 Mnodes/s
SQLite - 513 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 41 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 43 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 30 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 64 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Июль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877T MT6853V
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт MediaTek Dimensity 720

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Комментарии

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