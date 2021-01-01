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Dimensity 920 против Dimensity 800

Dimensity 920
VS
Dimensity 800
Dimensity 920
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 800 (Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 490K vs 313K
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц)
  • На 29% выше пропускная способность памяти (22.07 против 17.07 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 920
vs
Dimensity 800

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 920 +56%
490577
Dimensity 800
313851
Total score 490577 313851
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 920 +20%
2580
Dimensity 800
2152

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов 12 млрд. -
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 60 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920 Сайт MediaTek Dimensity 800

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Комментарии

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