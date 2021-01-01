Dimensity 920 против Dimensity 800U
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 489K vs 316K
- На 29% выше пропускная способность памяти (22.07 против 17.07 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|106663
|GPU
|-
|89658
|Memory
|-
|65289
|UX
|-
|65998
|Total score
|489626
|316342
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 920 +27%
784
616
Multi-Core Score
Dimensity 920 +35%
2570
1900
Игры
|PUBG Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|47 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|39 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|35 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|55 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 920 и Dimensity 800U
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2500 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|12 млрд.
|-
|TDP
|10 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|900 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|3
|Шейдерных блоков
|60
|48
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 22.07 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2021 года
|Август 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 920
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
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