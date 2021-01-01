Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 920 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.