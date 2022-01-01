Dimensity 9200 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 1277K vs 805K
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
- На 6% выше частота процессора (3240 против 3050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|273413
|208246
|GPU
|550767
|322246
|Memory
|246809
|131426
|UX
|195113
|135941
|Total score
|1277452
|805098
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1306
A15 Bionic +35%
1757
Multi-Core Score
Dimensity 9200 +3%
4989
4841
3DMark
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|-
|56 FPS
|Score
|-
|9483
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.24 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3050 МГц
|3240 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|32 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|17 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G715 Immortalis MC11
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.3
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|8533 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2732 x 2048
|Запись видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9200
|-
Опрос
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