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Dimensity 9200 против A15 Bionic

Dimensity 9200
VS
A15 Bionic
Dimensity 9200
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 1277K vs 805K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 6% выше частота процессора (3240 против 3050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9200
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9200 +59%
1277452
A15 Bionic
805098
CPU 273413 208246
GPU 550767 322246
Memory 246809 131426
UX 195113 135941
Total score 1277452 805098
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 9200
1306
A15 Bionic +35%
1757
Multi-Core Score
Dimensity 9200 +3%
4989
A15 Bionic
4841

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 82%
Graphics test - 56 FPS
Score - 9483

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.24 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3050 МГц 3240 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 32 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов 17 млрд. 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G715 Immortalis MC11 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков 11 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 8533 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2732 x 2048
Запись видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9200 -

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Комментарии

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