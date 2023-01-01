Dimensity 9200 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9200 (с графикой Mali-G715 Immortalis MC11) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1150K vs 530K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 17% выше частота процессора (3050 против 2600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|275605
|142334
|GPU
|436558
|140609
|Memory
|227902
|108237
|UX
|204053
|139021
|Total score
|1150519
|530434
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 9200 +60%
1314
823
Multi-Core Score
Dimensity 9200 +116%
4994
2309
3DMark
|Stability
|86%
|99%
|Graphics test
|72 FPS
|13 FPS
|Score
|12109
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|17 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G715 Immortalis MC11
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|11
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|Версия Vulcan
|1.3
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9200
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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