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Dimensity 9200 против Dimensity 1080

Dimensity 9200
VS
Dimensity 1080
Dimensity 9200
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9200 (с графикой Mali-G715 Immortalis MC11) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1150K vs 530K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (3050 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9200
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9200 +117%
1150519
Dimensity 1080
530434
CPU 275605 142334
GPU 436558 140609
Memory 227902 108237
UX 204053 139021
Total score 1150519 530434
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 9200 +116%
4994
Dimensity 1080
2309

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 9200 +429%
12109
Dimensity 1080
2287
Stability 86% 99%
Graphics test 72 FPS 13 FPS
Score 12109 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9200 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Количество транзисторов 17 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G715 Immortalis MC11 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 3 Valhall 2
Вычислительных блоков 11 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.3 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 7 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9200 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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