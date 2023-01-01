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Dimensity 930 против Dimensity 7200

Dimensity 930
VS
Dimensity 7200
Dimensity 930
Dimensity 7200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 930 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 409K
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 930
vs
Dimensity 7200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 930
409524
Dimensity 7200 +50%
612245
CPU 121039 155165
GPU 103844 197878
Memory 89521 117814
UX 95904 144422
Total score 409524 612245
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 930
1977
Dimensity 7200 +16%
2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 930 и Dimensity 7200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Техпроцесс 6 нм 4 нм

Графический ускоритель

GPU IMG BXM-8-256 Mali-G610 MC4
Архитектура PowerVR B-Series Valhall 2
Вычислительных блоков - 4
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 6400 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 4700 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Февраль 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 930 Сайт MediaTek Dimensity 7200

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Комментарии

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