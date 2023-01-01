Dimensity 930 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 930 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 409K
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|121039
|155165
|GPU
|103844
|197878
|Memory
|89521
|117814
|UX
|95904
|144422
|Total score
|409524
|612245
GeekBench 5
Single-Core Score
696
Dimensity 7200 +22%
848
Multi-Core Score
1977
Dimensity 7200 +16%
2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 930 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|IMG BXM-8-256
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|PowerVR B-Series
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|6400 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 4700 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 930
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
Опрос
0 (0%)
4 (100%)
Всего проголосовало: 4