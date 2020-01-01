Мы сравнили 4-ядерный MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.