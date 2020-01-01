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Helio A22 против Kirin 655

Helio A22
Helio A22
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 80K vs 66K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • На 6% выше частота процессора (2120 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio A22
163
Kirin 655 +6%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio A22
544
Kirin 655 +56%
850
AnTuTu Benchmark 8
Helio A22 +21%
80259
Kirin 655
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio A22 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2000 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 32 КБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 660 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 42.8 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Декабрь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6762M -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio A22 -

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Комментарии

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