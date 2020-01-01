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Helio A22 против Kirin 955

Helio A22
Helio A22
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 84% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 80K
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio A22
163
Kirin 955 +110%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio A22
544
Kirin 955 +102%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Helio A22
80259
Kirin 955 +48%
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio A22 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 32 КБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 660 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 42.8 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.9 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Апрель 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели MT6762M -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio A22 -

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Комментарии

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