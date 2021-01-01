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Helio G25 против Kirin 659

Helio G25
VS
Kirin 659
Helio G25
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G25 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 9 – 129K vs 94K
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G25
vs
Kirin 659

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G25
94480
Kirin 659 +37%
129151
CPU 36605 44402
GPU 12376 11914
Memory 24580 39120
UX 20429 31774
Total score 94480 129151
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G25
137
Kirin 659 +42%
194
Multi-Core Score
Helio G25
476
Kirin 659 +86%
885
Image compression - 68.9 Mpixels/s
Face detection - 9.19 images/s
Speech recognition - 14.4 words/s
Machine learning - 10 images/s
Camera shooting - 4.67 images/s
HTML 5 - 1.33 Mnodes/s
SQLite - 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G25 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 41.8 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G25 -

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Комментарии

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