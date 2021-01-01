Helio G25 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G25 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров) Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
Выше частота графического ускорителя (на 38%) Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 9 – 129K vs 94K На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
36605
44402
GPU
12376
11914
Memory
24580
39120
UX
20429
31774
Total score
94480
129151
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
68.9 Mpixels/s
Face detection
-
9.19 images/s
Speech recognition
-
14.4 words/s
Machine learning
-
10 images/s
Camera shooting
-
4.67 images/s
HTML 5
-
1.33 Mnodes/s
SQLite
-
335.3 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G25 и Kirin 659
Архитектура
8x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
8
Частота
2000 МГц
2360 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8-A
Техпроцесс
12 нм
16 нм
Количество транзисторов
-
4 млрд.
TDP
5 Вт
-
GPU
IMG PowerVR GE8320
Mali-T830 MP2
Архитектура
Rogue
Midgard
Частота GPU
650 МГц
900 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
64
32
FLOPS
41.8 Гфлопс
41 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.0
Версия OpenCL
1.2
1.2
Версия DirectX
12
11
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR3
Частота памяти
1600 МГц
933 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 32 Бит
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
-
Объем
До 6 ГБ
До 4 ГБ
Нейронный процессор
Нет
Нет
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры
1x 21МП, 2x 13МП
1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео
1K при 30FPS
1K при 60FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
1080p при 60FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 6
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 50 Мбит/с
Wi-Fi
5
4
Bluetooth
5.0
4.2
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
GPS, GLONASS, Beidou
Дата анонса
Июнь 2020 года
Январь 2017 года
Класс
Бюджетный
Средний класс
Официальный сайт
Сайт MediaTek Helio G25 -
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