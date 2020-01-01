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Helio G25 против Kirin 710

Helio G25
Helio G25
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G25 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 159K vs 91K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G25
135
Kirin 710 +144%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G25
471
Kirin 710 +155%
1202
AnTuTu Benchmark 8
Helio G25
91734
Kirin 710 +74%
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G25 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Ядер 2 4
FLOPS - 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Июль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G25 Сайт HiSilicon Kirin 710

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Всего проголосовало: 6

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Комментарии

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