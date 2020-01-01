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Helio G25 против Kirin 955

Helio G25
Helio G25
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G25 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 90K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G25
135
Kirin 955 +153%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G25
471
Kirin 955 +134%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Helio G25
90289
Kirin 955 +32%
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G25 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 41.8 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Апрель 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G25 -

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Комментарии

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