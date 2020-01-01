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Helio G35 против Kirin 810

Helio G35
Helio G35
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 10.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 325K vs 109K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G35
176
Kirin 810 +247%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G35
1006
Kirin 810 +103%
2043
AnTuTu Benchmark 8
Helio G35
109082
Kirin 810 +198%
325517

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G35 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G52 MP6
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 54.4 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G35 -

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Комментарии

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