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Helio G35 против Kirin 970

Helio G35
VS
Kirin 970
Helio G35
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 108K
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G35
vs
Kirin 970

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G35
108426
Kirin 970 +117%
234808
CPU 45569 66289
GPU 13274 73245
Memory 26158 50039
UX 20894 41387
Total score 108426 234808
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G35
175
Kirin 970 +121%
387
Multi-Core Score
Helio G35
980
Kirin 970 +39%
1364
Image compression 27.3 Mpixels/s 90.1 Mpixels/s
Face detection 4.3 images/s 11.4 images/s
Speech recognition 9.73 words/s 24.4 words/s
Machine learning 6.17 images/s 21.3 images/s
Camera shooting 2.88 images/s 11.2 images/s
HTML 5 0.6 Mnodes/s 1.59 Mnodes/s
SQLite 137.2 Krows/s 415.6 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 23 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 29 FPS
[Medium]		 -
Shadowgun Legends 30 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 29 FPS
[Low]		 -
Смартфон Xiaomi Poco C3
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G35 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali G72 MP12
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 680 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 54.4 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G35 -

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Комментарии

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