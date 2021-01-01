Helio G35 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 108K
- На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|45569
|66289
|GPU
|13274
|73245
|Memory
|26158
|50039
|UX
|20894
|41387
|Total score
|108426
|234808
GeekBench 5
|Image compression
|27.3 Mpixels/s
|90.1 Mpixels/s
|Face detection
|4.3 images/s
|11.4 images/s
|Speech recognition
|9.73 words/s
|24.4 words/s
|Machine learning
|6.17 images/s
|21.3 images/s
|Camera shooting
|2.88 images/s
|11.2 images/s
|HTML 5
|0.6 Mnodes/s
|1.59 Mnodes/s
|SQLite
|137.2 Krows/s
|415.6 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|23 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|29 FPS
[Medium]
|-
|Shadowgun Legends
|30 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|29 FPS
[Low]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco C3
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G35 и Kirin 970
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|680 МГц
|746 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|12
|Шейдерных блоков
|32
|192
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G35
|-
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