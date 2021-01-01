Helio G35 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 108K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|45569
|124605
|GPU
|13274
|97817
|Memory
|26158
|68951
|UX
|20894
|44792
|Total score
|108426
|333006
GeekBench 5
Single-Core Score
175
Dimensity 1000L +75%
306
Multi-Core Score
980
Dimensity 1000L +37%
1338
|Image compression
|27.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|4.3 images/s
|-
|Speech recognition
|9.73 words/s
|-
|Machine learning
|6.17 images/s
|-
|Camera shooting
|2.88 images/s
|-
|HTML 5
|0.6 Mnodes/s
|-
|SQLite
|137.2 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|23 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|29 FPS
[Medium]
|-
|Shadowgun Legends
|30 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|29 FPS
[Low]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco C3
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G35 и Dimensity 1000L
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Rogue
|Valhall
|Частота GPU
|680 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|32
|144
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G35
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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