Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.