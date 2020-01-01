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Helio G35 против Helio A22

Helio G35
Helio G35
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 81K
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G35 +8%
176
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G35 +84%
999
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Helio G35 +37%
110882
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G35 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G35 Сайт MediaTek Helio A22

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21 (77.8%)
6 (22.2%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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