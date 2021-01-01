Helio G35 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
- Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
- Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 97K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
|CPU
|45569
|40306
|GPU
|13274
|9521
|Memory
|26158
|16528
|UX
|20894
|29187
|Total score
|110493
|97345
GeekBench 5
|Image compression
|27.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|4.3 images/s
|-
|Speech recognition
|9.73 words/s
|-
|Machine learning
|6.17 images/s
|-
|Camera shooting
|2.88 images/s
|-
|HTML 5
|0.6 Mnodes/s
|-
|SQLite
|137.2 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|23 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|29 FPS
[Medium]
|-
|Shadowgun Legends
|30 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|29 FPS
[Low]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco C3
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G35 и Helio A25
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|680 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|41.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G35
|Сайт MediaTek Helio A25
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