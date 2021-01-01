Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G35 vs Helio A25 – что лучше?

Helio G35 против Helio A25

Helio G35
VS
Helio A25
Helio G35
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 97K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G35
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G35 +14%
110493
Helio A25
97345
CPU 45569 40306
GPU 13274 9521
Memory 26158 16528
UX 20894 29187
Total score 110493 97345
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G35 +27%
176
Helio A25
139
Multi-Core Score
Helio G35 +14%
993
Helio A25
871
Image compression 27.3 Mpixels/s -
Face detection 4.3 images/s -
Speech recognition 9.73 words/s -
Machine learning 6.17 images/s -
Camera shooting 2.88 images/s -
HTML 5 0.6 Mnodes/s -
SQLite 137.2 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 23 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 29 FPS
[Medium]		 -
Shadowgun Legends 30 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 29 FPS
[Low]		 -
Смартфон Xiaomi Poco C3
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G35 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.4 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G35 Сайт MediaTek Helio A25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G vs MediaTek Helio G35
2. Qualcomm Snapdragon 439 vs MediaTek Helio G35
3. Qualcomm Snapdragon 636 vs MediaTek Helio G35
4. MediaTek Helio P22 vs MediaTek Helio G35
5. Qualcomm Snapdragon 460 vs MediaTek Helio G35
6. Qualcomm Snapdragon 665 vs MediaTek Helio A25
7. MediaTek Helio P35 vs MediaTek Helio A25
8. MediaTek Helio P22 vs MediaTek Helio A25
9. Mediatek Helio P60 vs MediaTek Helio A25
10. MediaTek Helio P23 vs MediaTek Helio A25

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A25 с Helio G35, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры