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Helio G36 против Helio A22

Helio G36
VS
Helio A22
Helio G36
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G36 (PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G36
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 113K vs 86K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G36
vs
Helio A22

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G36 +31%
113010
Helio A22
86517
CPU - 25792
GPU - 8947
Memory - 21212
UX - 30781
Total score 113010 86517
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G36 +9%
175
Helio A22
160
Multi-Core Score
Helio G36 +72%
925
Helio A22
539
Image compression - 20.2 Mpixels/s
Face detection - 3.65 images/s
Speech recognition - 9.43 words/s
Machine learning - 5.38 images/s
Camera shooting - 2.49 images/s
HTML 5 - 0.5597000000000001 Mnodes/s
SQLite - 141.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G36 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2022 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G36 Сайт MediaTek Helio A22

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