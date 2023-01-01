Helio G36 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G36 (PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G36
Имеет на 4 ядра больше Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 113K vs 86K На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц) На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
-
25792
GPU
-
8947
Memory
-
21212
UX
-
30781
Total score
113010
86517
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
20.2 Mpixels/s
Face detection
-
3.65 images/s
Speech recognition
-
9.43 words/s
Machine learning
-
5.38 images/s
Camera shooting
-
2.49 images/s
HTML 5
-
0.5597000000000001 Mnodes/s
SQLite
-
141.6 Krows/s
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G36 и Helio A22
Архитектура
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер
8
4
Частота
2200 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8-A
Кэш L1
-
32 КБ
Техпроцесс
12 нм
12 нм
TDP
5 Вт
4 Вт
GPU
PowerVR GE8320
PowerVR GE8320
Архитектура
Rogue
Rogue
Частота GPU
680 МГц
660 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
64
FLOPS
-
42.8 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.0
Версия OpenCL
1.2
1.2
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
1600 МГц
1800 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 14.9 Гбит/сек
До 13.9 Гбит/сек
Объем
До 8 ГБ
До 6 ГБ
Нейронный процессор
Нет
NeuroPilot
Тип накопителя
eMMC 5.1
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2400 x 1080
1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры
1x 50МП, 2x 13МП
1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео
1K при 30FPS
1K при 30FPS
Воспроизведение видео
1080p при 30FPS
1080p при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265
H.264, H.265
Аудио
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 7
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
До 300 Мбит/с
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
До 150 Мбит/с
До 150 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.0
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
GPS, GLONASS, Beidou
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