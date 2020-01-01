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Helio G70 против A10 Fusion

Helio G70
Helio G70
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 196K
  • На 17% выше частота процессора (2340 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G70
364
A10 Fusion +115%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G70
1273
A10 Fusion +11%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Helio G70
196665
A10 Fusion +28%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G70 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 320 КБ 3 МБ
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 2EEMC2 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Ядер 2 6
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G70 -

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Комментарии

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