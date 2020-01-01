Helio G70 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
54
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G70
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 196K
- На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
364
A11 Bionic +158%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1273
A11 Bionic +84%
2346
AnTuTu Benchmark 8
196665
A11 Bionic +61%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|320 КБ
|8 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 2EEMC2
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|820 МГц
|-
|Ядер
|2
|3
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G70
|-
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