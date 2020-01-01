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Helio G70 против Kirin 950

Helio G70
Helio G70
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 198K vs 173K
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 91% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.41 Гбит/с)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G70 +5%
361
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G70
1285
Kirin 950 +1%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Helio G70 +15%
198910
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G70 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 320 КБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 2EEMC2 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.6 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G70 -

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