Helio G70 против Kirin 955
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G70
- Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 198K vs 119K
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 91% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.41 Гбит/с)
- На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G70 и Kirin 955
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|320 КБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 2EEMC2
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|820 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|54.6 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G70
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1