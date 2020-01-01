Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G70 vs Kirin 955 – что лучше?

Helio G70 против Kirin 955

Helio G70
Helio G70
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 198K vs 119K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 91% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.41 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G70 +6%
361
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G70 +17%
1285
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Helio G70 +67%
198910
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G70 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 320 КБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 2EEMC2 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.6 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G70 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G против MediaTek Helio G70
2. Qualcomm Snapdragon 665 против MediaTek Helio G70
3. Qualcomm Snapdragon 710 против MediaTek Helio G70
4. MediaTek Helio G90T против MediaTek Helio G70
5. Mediatek Helio P60 против MediaTek Helio G70
6. HiSilicon Kirin 970 против HiSilicon Kirin 955
7. Qualcomm Snapdragon 710 против HiSilicon Kirin 955
8. Qualcomm Snapdragon 820 против HiSilicon Kirin 955
9. HiSilicon Kirin 659 против HiSilicon Kirin 955

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Helio G70, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях