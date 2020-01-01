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Helio G70 против Dimensity 700

Helio G70
Helio G70
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 195K
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G70
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G70
195395
Dimensity 700 +46%
286122
CPU 72236 -
GPU 39199 -
Memory 42619 -
UX 39736 -
Total score 195395 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G70
363
Dimensity 700 +48%
538
Multi-Core Score
Helio G70
1284
Dimensity 700 +35%
1727

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G70 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 320 КБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 2EEMC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 820 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 54.6 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G70 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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