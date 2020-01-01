Helio G70 против Dimensity 800
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G70
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Преимущества MediaTek Dimensity 800
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 321K vs 196K
- На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
364
Dimensity 800 +50%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
1273
Dimensity 800 +73%
2201
AnTuTu Benchmark 8
196665
Dimensity 800 +63%
321314
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|320 КБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 2EEMC2
|Mali-G57 MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|820 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|4
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G70
|Сайт MediaTek Dimensity 800
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