Helio G70 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 1 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 197K
- На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|68040
|113696
|GPU
|33284
|85477
|Memory
|37370
|76385
|UX
|55953
|105966
|Total score
|197736
|387476
GeekBench 5
Single-Core Score
395
Dimensity 810 +58%
626
Multi-Core Score
1322
Dimensity 810 +46%
1932
|Image compression
|79.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.6 images/s
|-
|Speech recognition
|24.4 words/s
|-
|Machine learning
|18 images/s
|-
|Camera shooting
|9.43 images/s
|-
|HTML 5
|1.5 Mnodes/s
|-
|SQLite
|395.3 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|53 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme C3
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G70 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|320 КБ
|1 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 2EEMC2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|820 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|54.6 Гфлопс
|208 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6769V/CB
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G70
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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