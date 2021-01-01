Helio G70 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G70
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 198K vs 116K
- Выше частота графического ускорителя (на 37%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|68040
|41918
|GPU
|33284
|10587
|Memory
|37370
|18065
|UX
|55953
|44364
|Total score
|198410
|116975
GeekBench 5
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|53 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme C3
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G70 и Helio A25
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|320 КБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 2EEMC2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|820 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|54.6 Гфлопс
|41.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6769V/CB
|MT6762V/WD
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G70
|Сайт MediaTek Helio A25
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