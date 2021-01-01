Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G70 vs Helio A25 – что лучше?

Helio G70 против Helio A25

Helio G70
VS
Helio A25
Helio G70
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G70 (с графикой Mali-G52 2EEMC2) и Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 198K vs 116K
  • Выше частота графического ускорителя (на 37%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G70
vs
Helio A25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G70 +70%
198410
Helio A25
116975
CPU 68040 41918
GPU 33284 10587
Memory 37370 18065
UX 55953 44364
Total score 198410 116975
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G70 +180%
389
Helio A25
139
Multi-Core Score
Helio G70 +51%
1307
Helio A25
864

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 53 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme C3
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G70 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 320 КБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 2EEMC2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 820 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 54.6 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6769V/CB MT6762V/WD
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G70 Сайт MediaTek Helio A25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 665 или Helio G70
2. Snapdragon 660 или Helio G70
3. Helio G90T или Helio G70
4. Snapdragon 460 или Helio G70
5. Helio G85 или Helio G70
6. Helio P35 или Helio A25
7. Helio P22 или Helio A25
8. Helio P70 или Helio A25
9. Helio G85 или Helio A25
10. Helio G88 или Helio A25

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A25 с Helio G70, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры