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Helio G80 против A12 Bionic

Helio G80
VS
A12 Bionic
Helio G80
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 10.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 532K vs 235K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2490 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G80
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G80
235590
A12 Bionic +126%
532250
CPU 66816 143829
GPU 53195 195079
Memory 44029 85033
UX 69507 107266
Total score 235590 532250
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G80
353
A12 Bionic +220%
1131
Multi-Core Score
Helio G80
1307
A12 Bionic +124%
2924
Image compression 79.2 Mpixels/s 131.35 Mpixels/s
Face detection 11.9 images/s 17.45 images/s
Speech recognition 23.4 words/s 70.4 words/s
Machine learning 17.4 images/s 58.9 images/s
Camera shooting 8.63 images/s 17.75 images/s
HTML 5 1.53 Mnodes/s 3.17 Mnodes/s
SQLite 416 Krows/s 670.45 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G80
683
A12 Bionic +670%
5256
Stability 98% 68%
Graphics test 4 FPS 31 FPS
Score 683 5256

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 30 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Low]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 53 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 6i
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 950 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 2 32
Шейдерных блоков 32 256
FLOPS 54.6 Гфлопс 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6769T APL1W81
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 -

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