Helio G80 против A12 Bionic VS Helio G80 A12 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G80 Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A12 Bionic Показывает в 10.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 13.41 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 532K vs 235K

Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)

На 25% выше частота процессора (2490 против 2000 МГц)

Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G80 235590 A12 Bionic +126% 532250 CPU 66816 143829 GPU 53195 195079 Memory 44029 85033 UX 69507 107266 Total score 235590 532250 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G80 353 A12 Bionic +220% 1131 Multi-Core Score Helio G80 1307 A12 Bionic +124% 2924 Image compression 79.2 Mpixels/s 131.35 Mpixels/s Face detection 11.9 images/s 17.45 images/s Speech recognition 23.4 words/s 70.4 words/s Machine learning 17.4 images/s 58.9 images/s Camera shooting 8.63 images/s 17.75 images/s HTML 5 1.53 Mnodes/s 3.17 Mnodes/s SQLite 416 Krows/s 670.45 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G80 683 A12 Bionic +670% 5256 Stability 98% 68% Graphics test 4 FPS 31 FPS Score 683 5256

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 30 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 30 FPS

[Low] - Fortnite 27 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 52 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 53 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[High] - Смартфон Realme 6i

720 x 1600 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и A12 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75

6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 2x 2.49 ГГц – Vortex

4x 1.6 ГГц – Tempest Количество ядер 8 6 Частота 2000 МГц 2490 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 12 нм 7 нм Количество транзисторов - 6.9 млрд. TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G52 MP2 Apple A12 Bionic GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 950 МГц 1125 МГц Вычислительных блоков 2 32 Шейдерных блоков 32 256 FLOPS 54.6 Гфлопс 560 Гфлопс Версия Vulcan 1.0 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Neural Engine Да Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Февраль 2020 года Сентябрь 2018 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6769T APL1W81 Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 -