Helio G80 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
97
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
83
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
92
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G80
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 13.41 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 235K
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|66816
|185695
|GPU
|53195
|285023
|Memory
|44029
|118389
|UX
|69507
|131689
|Total score
|235590
|724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
353
A14 Bionic +355%
1606
Multi-Core Score
1307
A14 Bionic +216%
4136
|Image compression
|79.2 Mpixels/s
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|11.9 images/s
|33.7 images/s
|Speech recognition
|23.4 words/s
|95.65 words/s
|Machine learning
|17.4 images/s
|95.8 images/s
|Camera shooting
|8.63 images/s
|38.45 images/s
|HTML 5
|1.53 Mnodes/s
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|416 Krows/s
|1060 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|77%
|Graphics test
|4 FPS
|45 FPS
|Score
|683
|7612
Игры
|PUBG Mobile
|30 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|30 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|52 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|53 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 6i
720 x 1600
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G80 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|-
|FLOPS
|54.6 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6769T
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80
|-
Опрос
7 (53.8%)
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