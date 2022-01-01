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Helio G80 против A14 Bionic

Helio G80
VS
A14 Bionic
Helio G80
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 235K
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G80
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G80
235590
A14 Bionic +208%
724750
CPU 66816 185695
GPU 53195 285023
Memory 44029 118389
UX 69507 131689
Total score 235590 724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G80
353
A14 Bionic +355%
1606
Multi-Core Score
Helio G80
1307
A14 Bionic +216%
4136
Image compression 79.2 Mpixels/s 174.85 Mpixels/s
Face detection 11.9 images/s 33.7 images/s
Speech recognition 23.4 words/s 95.65 words/s
Machine learning 17.4 images/s 95.8 images/s
Camera shooting 8.63 images/s 38.45 images/s
HTML 5 1.53 Mnodes/s 4.59 Mnodes/s
SQLite 416 Krows/s 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G80
683
A14 Bionic +1014%
7612
Stability 98% 77%
Graphics test 4 FPS 45 FPS
Score 683 7612

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 30 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 30 FPS
[Low]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 52 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 53 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 6i
720 x 1600		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 54.6 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП -
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 100 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6769T APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 -

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