Helio G80 против A14 Bionic VS Helio G80 A14 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G80 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A14 Bionic В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 13.41 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 235K

Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)

На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц)

Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G80 235590 A14 Bionic +208% 724750 CPU 66816 185695 GPU 53195 285023 Memory 44029 118389 UX 69507 131689 Total score 235590 724750 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G80 353 A14 Bionic +355% 1606 Multi-Core Score Helio G80 1307 A14 Bionic +216% 4136 Image compression 79.2 Mpixels/s 174.85 Mpixels/s Face detection 11.9 images/s 33.7 images/s Speech recognition 23.4 words/s 95.65 words/s Machine learning 17.4 images/s 95.8 images/s Camera shooting 8.63 images/s 38.45 images/s HTML 5 1.53 Mnodes/s 4.59 Mnodes/s SQLite 416 Krows/s 1060 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G80 683 A14 Bionic +1014% 7612 Stability 98% 77% Graphics test 4 FPS 45 FPS Score 683 7612

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 30 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 30 FPS

[Low] - Fortnite 27 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 52 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 53 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[High] - Смартфон Realme 6i

720 x 1600 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и A14 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75

6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 2x 3.1 ГГц – Firestorm

4x 1.8 ГГц – Icestorm Количество ядер 8 6 Частота 2000 МГц 3100 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 12 нм 5 нм Количество транзисторов - 11.8 млрд. TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G52 MP2 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 950 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 - FLOPS 54.6 Гфлопс - Версия Vulcan 1.0 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц - Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП - Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 300 Мбит/с - Скорость загрузки До 100 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6769T APL1W01 Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 -