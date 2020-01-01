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Helio G80 против Apple A9

Helio G80
Helio G80
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 4 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 170K
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio G80
355
Apple A9 +53%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio G80 +30%
1308
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Helio G80 +18%
201858
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G80 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Ядер 2 6
Количество ALU - 192
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G80 -

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