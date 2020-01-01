Helio G80 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G80
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 4 года и 6 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 170K
- На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Apple A9
- На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2000 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|6
|Количество ALU
|-
|192
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80
|-
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